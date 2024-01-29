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13:06, 29 января 2024Интернет и СМИ

Сообщение о ядерной провокации России на ЗАЭС оказалось фейком

Сообщение о ядерной провокации России на Запорожской АЭС оказалось фейком

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Сообщение о ядерной провокации России на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оказалось фейком.

Украинские СМИ и Telegram-каналы исказили заявление директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, распространив информацию о том, что Россия якобы спровоцировала угрозу ядерной катастрофы на ЗАЭС.

В действительности Гросси заявил, что «потенциальная угроза крупной ядерной аварии по-прежнему очень реальна». При этом в публикации отмечается, что угроза сохраняется из-за того, что ЗАЭС находится вблизи фронта. Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что на данный момент все пять принципов защиты ЗАЭС соблюдаются, организация не зафиксировала отклонений от них.

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Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, в свою очередь, заявил, что угроза ядерной аварии на ЗАЭС может исходить только от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Гросси говорит, что существует-таки угроза ядерной аварии. Мы в какой-то части соглашаемся в том, что угроза такая есть — и авторами такой угрозы могут быть только действия, произведенные ВСУ», — отметил Лихачев.

Гендиректор Росатома подчеркнул, что в районе ЗАЭС обезвреживается до 100 дронов в неделю. «На протяжении нескольких последних месяцев были удары по Энергодару. А атомград, место жительства работников станции, это часть инфраструктуры атомной станции. Таким образом все-таки били и по ЗАЭС. Продолжаются угрозы, прямой шантаж в адрес многих работников, которые заключили с нами контракты», — пояснил он.

Информация о том, что РФ якобы спровоцировала угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, получила широкое распространение в украинских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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