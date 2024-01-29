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14:23, 29 января 2024Из жизни

Мать пригрозила сыну самоубийством и вынудила его жениться без любви

В Китае мать вынудила почти 30-летнего сына жениться, пригрозив самоубийством

Фото: Carlos Barria / Reuters

Женщина в Китае вынудила сына жениться, пригрозив ему суицидом. Об этом пишет South China Morning Post.

Молодому мужчине по фамилии Сяоцзин из города Вэньчжоу пришлось сделать предложение девушке, с которой у него не было близких отношений. Причина такого решения была в том, что почти в 30 лет он оставался холостым, и это очень беспокоило его мать. Женщина так захотела женить сына, что пообещала ему покончить жизнь самоубийством, если у него не появится жена.

Отношения с молодой женой быстро стали портиться. У молодоженов из-за разных характеров не получалось спокойно обсуждать проблемы в отношениях. К тому же, они так ругались из-за бытовых обязанностей, что перестали заниматься сексом. В итоге пара развелась всего через полгода после свадьбы.

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Семьи, в которых супруги не любят друг друга и толком не разговаривают между собой, а лишь недовольно обмениваются протяжными звуками без слов, в Китае называют «парами гласных». Это словосочетание ввели в оборот психологи с востока страны, которые часто работают с людьми, заключившими брак без любви по настоянию родителей.

Ранее в Индии родственники невесты узнали о ее тайной свадьбе и подрались с родственниками жениха. Родители невесты обнаружили, что она вышла замуж, когда свадебная церемония уже закончилась.

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      Антонина Черташ
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