Московский школьник укусил и ударил полицейского при задержании

В Москве задержали школьника, укусившего и ударившего полицейского

В Москве задержали 16-летнего школьника, укусившего и ударившего полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, инцидент произошел 27 января на Самокатной улице. Около дома культуры «Кристалл» патрулирующие полицейские заметили 16-летнего подростка, который странно себя вел и не реагировал на замечания.

Тогда полицейские решили задержать и отвезти несовершеннолетнего и отделение для воспитательной беседы. Однако когда правоохранители подошли к подростку, тот оказал сопротивление. Сначала он укусил сержанта, а потом ударил его ногой по лицу.

В результате юношу доставили в отделение. В отношении него составили протокол по статье 20.21 («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») КРФоАП РФ. Потерпевший полицейский обратился к медикам. У него рассечена губа, а также ушиб со ссадиной на руке.