Москвич предстанет перед судом за изнасилование школьницы и расправу над ней

В Подмосковье осудят студента, обвиняемого в убийстве и изнасиловании школьницы

В Подольске Московской области перед судом предстанет 18-летний житель столицы, которого обвиняют в изнасиловании 16-летней школьницы и расправе над нет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 10 марта 2023 года фигурант пришел поговорить в квартиру потерпевшей, однако между молодыми людьми произошел конфликт. В результате него юноша избил девушку, после чего изнасиловал и нанес ей 41 удар ножом в шею. Молодой человек понял, что потерпевшая осталась жива, потому запер входную дверь квартиры, чтобы ей не могли оказать медицинскую помощь, и скрылся.

Юношу задержали на следующий день.

По данным РЕН ТВ, студент преследовал девушку после расставания.

