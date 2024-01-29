На замглавы Минздрава подали в суд

Компания BIOCAD подала в суд на замглавы Минздрава Глаголева

Фармацевтическая компания BIOCAD подала в суд на заместителя главы Минздрава России Сергея Глаголева. Карточка с иском появилась на сайте картотеки арбитражных дел.

Компания обвиняет Глаголева в бездействии. BIOCAD настаивает на проведении заседания комиссии Минздрава, возглавляемой ответчиком. На заседании нужно поднять вопрос о расширения перечня жизненно важных препаратов (ЖНВЛП), считает компания. Бездействие комиссии «создает конкурентное преимущество для других препаратов» и лишает возможности «вести равноправную экономическую борьбу с иностранными производителями», уточняли в BIOCAD.

«Так как на протяжении более чем полугода не удалось прийти хоть к какому-то видимому результату в части рассмотрения поданных досье, компания была вынуждена использовать все доступные способы защиты своих интересов и интересов российских пациентов», — цитирует представителей BIOCAD издание Forbes.

Ранее «Ъ» сообщил, что BIOCAD подала в Федеральную антимонопольную службу жалобу на бездействие Глаголева. Он возглавляет комиссию Минздрава по формированию в том числе перечней ЖНВЛП и препаратов для программы «14 высокозатратных нозологий». В последний раз заседание комиссии проходило в феврале 2023 года. Компания рассчитывает включить в перечни свои препараты для лечения рассеянного склероза.

