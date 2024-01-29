Политолог высказался о вероятности подрыва Евросоюзом экономики Венгрии

Политолог Топорнин усомнился в планах Евросоюза подорвать экономику Венгрии

Европейский союз (ЕС) вряд собирается подорвать экономику Венгрии из-за позиции по выделению помощи Украине, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о вероятности того, что Брюссель готовит план против Будапешта.

Никаких таких документов Европейский союз не может разрабатывать, которые могут иметь целью нанесение ущерба одной из стран-членов, той же Венгрии Николай Топорнин политолог

«Проблемы есть, мы их знаем, о том, что не все так гладко в отношениях между Брюсселем и Будапештом. Мы знаем, что экономика Венгрии зависима от инвестиций и финансовой поддержки со стороны Евросоюза. Но это не значит, что Брюссель будет прилагать усилия, чтобы разрушить экономику Венгрии только потому, что им не нравится [премьер-министр страны] Виктор Орбан», — сказал политолог.

Специалист предположил, что новости о таких планах ЕС против Венгрии могут быть недостоверными. По его мнению, эта информация может быть опубликована специально ради психологического воздействия на Будапешт. Николай Топорнин считает, что торг ради согласования Венгрией помощи Украине продолжится.

Как сообщила газета The Financial Times со ссылкой на внутренний документ блока, ЕС готов подорвать экономику Венгрии, если она не согласует помощь Украине на саммите 1 февраля. Издание пишет, что Брюссель разрабатывает соответствующий план. Он предполагает обвал курса валюты — венгерского форинта, снижение инвестиционной привлекательности государства, для того чтобы нанести ущерб рабочим местам и экономическому росту.