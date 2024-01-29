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15:26, 29 января 2024Интернет и СМИ

Правила подключения умных домофонов к биометрической системе России объяснили

ЦБТ опроверг принудительную сдачу биометрии для пользования умным домофоном

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Telegram-канале «Канал ОрдерКом» 19 января появился пост, в котором утверждается, что при пользовании домофоном со входом при помощи биометрии необходимо подключение к Единой биометрической системе (ЕБС). Авторы канала ссылаются на разъяснение, данное Минцифры России. Позже в соцсетях информацию стали распространять с неточностью, утверждая, что власти «потребовали» подключить умные домофоны к ЕБС.

Согласно закону, принятому в 2022 году, вся собранная коммерческими системами биометрия действительно должна быть передана в ЕБС. При этом компании, занимающиеся домофонией, к этому не «принуждают» — существует закон, который действует на все структуры, использующие биометрические данные россиян.

Принудительный сбор биометрии в России запрещен, поэтому в случае с домофонами россияне могут продолжать пользоваться магнитными ключами даже в домофонах с возможностью входа «по лицу».

На информацию о том, что сфера домофонии попадает под правила хранения биометрии в ЕБС, отреагировал Центр биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором ЕБС. «Заметили в Telegram-каналах зловещий фейк об "умных" домофонах. Якобы в подъезды хотят пускать только по биометрии, а с жильцов еще и деньги за вход брать будут. (...) Прежде всего закон запрещает принуждать людей к регистрации в ЕБС. (...) Те, кто еще недостаточно доверяет удаленной идентификации, спокойно продолжают пользоваться магнитным ключом. Дискриминация граждан, отказавшихся от использования биометрии, не допускается», — говорится в сообщении.

Новость не вызвала широкий интерес в российских СМИ. В соцсетях сообщение о «принудительном сборе биометрии» через умные домофоны распространилось достаточно широко, но на страничках с небольшим количеством просмотров.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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