Путин похвалил Беглова за хорошие показатели

Президент Путин похвалил губернатора Петербурга Беглова за хорошие показатели

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи похвалил губернатора Петербурга Александра Беглова за хорошие показатели. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.

В частности, глава государства отметил, что в Петербурге темпы промышленного производства в три раза выше, чем в среднем по стране. Также Путин указал на низкий уровень аварийного жилья в городе и минимальные показатели безработицы.

По словам президента, в городе есть над чем работать, в частности, требуют внимания вопросы экологии, развитие уличных и дорожных сетей, а также сохранение объектов культурного значения.