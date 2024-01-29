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22:57, 29 января 2024Россия

Путин похвалил Беглова за хорошие показатели

Президент Путин похвалил губернатора Петербурга Беглова за хорошие показатели
Владимир Путин и Александр Беглов

Владимир Путин и Александр Беглов. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи похвалил губернатора Петербурга Александра Беглова за хорошие показатели. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.

В частности, глава государства отметил, что в Петербурге темпы промышленного производства в три раза выше, чем в среднем по стране. Также Путин указал на низкий уровень аварийного жилья в городе и минимальные показатели безработицы.

По словам президента, в городе есть над чем работать, в частности, требуют внимания вопросы экологии, развитие уличных и дорожных сетей, а также сохранение объектов культурного значения.

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      Марина Совина
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