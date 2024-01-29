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19:27, 29 января 2024Ценности

Раскрыто меню обеда Путина и Лукашенко

Путину и Лукашенко на рабочем обеде подавали морские гребешки и солянку
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Павел Бедняков / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

В меню рабочего обеда президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко вошли морские гребешки с цветной капустой и грибная солянка с картофельными пончиками. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер провел заседание Высшего госсовета Союзного государства (ВГС СГ) с участием Лукашенко, после чего политики и другие участники заседания отправились на обед. Помимо упомянутых блюд гостям подавали форель, маринованную в бруснике со сметаной, угольную треску с пюре из зеленого горошка, антрекот из говядины с овощами гриль.

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На десерт политикам предложили шербет из облепихи с апельсином и мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым. Из напитков были российские вина — «Усадьба Дивноморское. Восточный склон» урожая 2021 года и «Усадьба Дивноморское. Сира» урожая 2020 года.

Рабочий обед состоялся в Константиновском дворце, где до этого прошло заседание ВГС СГ.

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      Карина Черных
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