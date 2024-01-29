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13:13, 29 января 2024Экономика

Россиянам назвали дешевые и надежные подержанные авто

Эксперт Солодовник озвучил топ дешевых подержанных машин, не требующих вложений

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Машины бюджетного класса, в последнее время подорожавшие на вторичном рынке в среднем до миллиона рублей, по-прежнему можно купить не дороже чем за 500 тысяч рублей, выбрав вариант, который не потребует дополнительных вложений, рассказал «Российской газете» директор направления автомобилей с пробегом маркетплейса Fresh Максим Солодовник.

По его словам, главным критерием при покупке такого авто должны быть не возраст или пробег, а история эксплуатации. «Если в сервисной книжке отмечены посещения всех плановых ТО, то к этому автомобилю стоит присмотреться», — считает специалист.

Самыми популярными среди дешевых и надежных подержанных авто помимо отечественной Lada Granta Солодовник назвал Renault Logan и Sandero, Ford Focus II, а также Nissan Almera Classic. Из плюсов последней эксперт отметил простоту задней подвески, на фоне чего та реже ломается, а Ford Focus счел «новым стандартом в управляемости и долговечности». Все указанные машины, по его версии, обойдутся на вторичном рынке в полмиллиона и дешевле.

Ранее россиянам перечислили самые бюджетные иномарки для покупки в России. Список возглавили китайские Сhangan Alsvin и Haval Jolion 2023 года выпуска стоимостью 1,55 и 1,88 миллиона рублей соответственно.

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      Дмитрий Воронин
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