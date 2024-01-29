Среда обитания
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16:10, 29 января 2024Среда обитания

Россиянин завел 50 кошек и разозлил соседей

Жители Новосибирска пожаловались на соседа с 50 кошками

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Житель Новосибирска завел несколько десятков кошек и разозлил соседей. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на данные Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Россиянин поселил в своей квартире 50 кошек. Число стало рекордным за весь 2023 год. В ведомстве отметили, что всего за год было зафиксировано 14 обращений с жалобами на антисанитарное состояние квартир, в которых проживают кошки и собаки.

Ранее стало известно, что жительница Новосибирска развела 66 кошек в однокомнатной квартире площадью 37 квадратных метров. После многочисленных жалоб соседей на плохой запах в подъезде жительницу российского города посетил участковый. Во время визита одна из кошек выпрыгнула на него из холодильника. Собственнице квартиры грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.

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      Александра Качан
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