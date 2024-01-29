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20:17, 29 января 2024Силовые структуры

Россиянина задержали по подозрению в расправе над ребенком спустя 17 лет

В Норильске спустя 17 лет задержали подозреваемого в убийстве ребенка

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Норильске задержали 42-летнего жителя Канска, подозреваемого в расправе над ребенком 17-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина привел девочку 11 лет в заброшенный дом в Канске и принялся ее душить. Когда несовершеннолетняя перестала подавать признаки жизни, фигурант спрятал ее тело в подвале дома. Во время допроса мужчина дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступления.

Уголовное дело возбудили в апреле 2006 года по факту исчезновения ребенка. Однако найти его так и не удалось, предварительное следствие было приостановлено.

Как пояснили в СКР, в 2024 году со свидетельницей по делу провели работу по активации памяти. Она рассказала, что видела в магазине пропавшего ребенка в сопровождении мужчины и женщины. Личность последней удалось установить благодаря составленному фотороботу. Женщина указала на задержанного.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

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      Илона Палей
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