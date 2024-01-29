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23:54, 29 января 2024Культура

Российский режиссер рассказал о проблемах с финансированием кино

Режиссер Александр Войтинский: российскому кино не хватает финансирования
Александр Войтинский

Александр Войтинский. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский заявил, что российское кино нуждается в увеличении финансирования. Об этом он рассказал в интервью НСН.

Кинематографист подчеркнул, что «прилив бюджета» положительно повлияет на качество кинофильмов, а также позволит режиссерам снимать больше картин. «В существующей ситуации это правильный подход. Думаю, что режиссеры и снимают примерно 300 фильмов в год или не намного меньше, просто не все доходит до зрителя и не все проходит кинотеатральный фильтр», — отметил Войтинский.

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года лишь один фильм, снятый при поддержке Фонда кино, смог окупиться. Уточнялось, что финансирование от Фонда кино получили 26 лент, но коммерчески успешным оказался только «Молодой человек».

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      Марина Совина
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