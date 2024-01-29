Российского бывшего замминистра спорта осудят за превышение полномочий

В Красноярске будут судить бывшего первого заместителя министра спорта

В Красноярске суд рассмотрит дело бывшего первого заместителя министра спорта Красноярского края о превышении полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Речь идет о Романа Сотникове, уточняет «Коммерсантъ».

По данным ведомства, с 21 августа по 7 сентября 2021 года экс-замглавы спорта, нарушая законодательство о закупках, рассказал знакомому директору компании «Современное производство» о конкурсном отборе для предоставления субсидии на проведение торжественной церемонии награждения одаренных детей и попросил предоставить подходящую организацию для участия в конкурсе. Деньги получила некоммерческая организация «Открытые сердца», и Минспорта региона выделило им 5,5 миллиона рублей. Однако Сотников предложил директору «Современного производства» организовать церемонию награждения в усеченном формате: пригласить меньше одаренных детей и сэкономить на подарках для них. В итоге сумма расходов составила два миллиона рублей, а 3,5 миллиона обвиняемый и его знакомый похитили.

Возбуждено дело по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Дело директора «Современного производства» также рассматривается в суде.