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14:08, 29 января 2024Силовые структуры

Российского пенсионера осудили на 17 лет за расправу над фельдшером

На Урале пенсионер получил 17 лет колонии за убийство медбрата Шабурова

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Свердловский областной суд приговорил к 17 годам лишения свободы пенсионера из города Березовский, 66-летнего Геннадия Казакова, ударившего ножом в сердце фельдшера скорой помощи Степана Шабурова, приехавшего по вызову к его супруге. Об этом сообщает URA.RU.

Осужденного за расправу над фельдшером обязали выплатить по четыре миллиона рублей матери и жене медика.

По версии следствия, вечером 25 апреля 2023 года в Березовском бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов и фельдшер постучал в дверь. Пьяный Казаков решил, что в дверь постучали слишком громко, поэтому, открыв дверь, он ударил стоявшего медработника ножом в грудь. Пострадавший самостоятельно добрался до служебной машины, его оперативно доставили в Березовскую центральную городскую больницу, однако спасти его не удалось.

Вдова и мать фельдшера требовали для Казакова пожизненного заключения.

Подсудимый свою вину признал лишь частично, заявив, что у него не было злого умысла. Ранее он уже был осужден на 3,5 года по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ноябре президент РФ Владимир Путин наградил Степана Шабурова медалью Луки Крымского.

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      Анна Габай
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