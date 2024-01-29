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20:38, 29 января 2024Силовые структуры

Служебная овчарка по кличке Хольф нашла взрывчатку у россиянина

В ХМАО служебная овчарка помогла полицейским найти взрывчатку

Фото: NFuss Sergey / Shutterstock / Fotodom

Собака помогла найти полицейским взрывчатку в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, силовики узнали, что 37-летний житель населенного пункта в Октябрьском районе хранит дома порох и самодельные патроны. Мужчина не захотел добровольно выдать опасные предметы. Тогда полицейский-кинолог попросил служебную немецкую овчарку по кличке Хольф обследовать дом. Пес обошел жилище и отыскал коробку с взрывчатыми веществами в пристройке дома. Правоохранители изъяли из нее металлическую емкость с порохом и коробку с 28 патронами 16-го калибра.

Эксперт установил, что боеприпасы пригодны для выстрелов из гладкоствольного оружия, а взрывчатое вещество — бездымный порох для снаряжения патронов к огнестрельному оружию. Отмечается, что у россиянина нет разрешения на хранение и ношение оружия. Он объяснил, что нашел порох на берегу реки, а патроны снарядил сам.

Возбуждено дело по части 1 статьи 223 («Незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию») и части 1 статьи 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ») УК РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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