Сообщение о выдаче гумпомощи в обмен на членство в партии в ДНР не подтвердилось

Данные о выдаче гумпомощи в ДНР в обмен на вступление в партию не подтвердились

На сайте украинского Центра национального сопротивления появилось сообщение о том, что в Донецкой народной республике (ДНР) гуманитарную помощь пенсионерам раздают якобы в обмен на вступление в партию «Единая Россия». Данные сведения не нашли подтверждения.

Авторы текста подчеркнули, что подобная процедура необходима в рамках подготовки к грядущим президентским выборам. «Центр национального сопротивления отмечает, что все организаторы будут нести ответственность», — говорится в заметке. При этом никакой более подробной информации либо описания конкретных случаев в ней не приведено.

В действительности гуманитарная помощь на новых российских территориях раздается безвозмездно, этим занимаются многие организации, не только представители политических партий. Кроме того, согласно российскому законодательству, любой гражданин, достигший на день голосования возраста 18 лет, имеет право избирать. При этом ему совершенно необязательно быть членом той или иной партии.

Наконец, согласно своду правил «Единой России», для того чтобы получить членский билет, необходимо сначала подать письменное заявление в региональное отделение партии, затем, спустя шесть месяцев нахождения в статусе «сторонника партии», получить рекомендации от совета сторонников и пройти собеседование, а также выполнить дополнительный ряд процедур.

Таким образом, технически пройти все этапы от подачи заявления до приобретения членского билета до президентских выборов, которые состоятся менее чем через два месяца, — невозможно. Более того, стоит отметить, что кандидат в президенты России Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец, а не как представитель партии.

Утверждения о выдаче партийных билетов в обмен на гуманитарную помощь на новых российских территориях получили распространение исключительно в украинских источниках.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».