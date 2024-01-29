Ударившего подростка около школы россиянина арестовали

В Москве арестовали мужчину, ударившего подростка около школы

Чертановский районный суд города Москвы арестовал Максима Мозолева, избившего подростка около школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина будет находиться под стражей до 26 марта, его обвиняют по статье 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, 15 января на территории школы фигурант начал ссору с несовершеннолетним по малозначительному поводу, после чего ударил его и скрылся. Потерпевшему потребовалась помощь медиков.

По данным РЕН ТВ, в результате удара школьник упал на землю и несколько минут находился без сознания. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Мужчина признал вину.

