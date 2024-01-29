В России автобус с детьми-хоккеистами лоб в лоб столкнулся с легковушкой

На Урале автобус с детьми-хоккеистами попал в аварию, три человека не выжили

В Свердловской области автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, попал в аварию. Троих человек спасти не удалось, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

По предварительным данным, во время движения у автобуса лопнуло колесо, после чего он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. Водителю и двоим пассажирам легковушки медики не смогли помочь.

Всего в ДТП пострадали шесть человек, в том числе тренер и двое из 18 находившихся детей. По данным Telegram-канала Ural Mash, один из подростков получил черепно-мозговую травму и перелом предплечья, еще один ребенок получил перелом ребер, он находится в шоковом состоянии.

Ранее в Краснодарском крае грузовик столкнулся с автобусом, в результате чего пострадали 13 человек. Для ликвидации последствий аварии привлечено 27 человек и 11 единиц техники.