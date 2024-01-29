Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:52, 29 января 2024Россия

В России автобус с детьми-хоккеистами лоб в лоб столкнулся с легковушкой

На Урале автобус с детьми-хоккеистами попал в аварию, три человека не выжили

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Свердловской области автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, попал в аварию. Троих человек спасти не удалось, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

По предварительным данным, во время движения у автобуса лопнуло колесо, после чего он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. Водителю и двоим пассажирам легковушки медики не смогли помочь.

Всего в ДТП пострадали шесть человек, в том числе тренер и двое из 18 находившихся детей. По данным Telegram-канала Ural Mash, один из подростков получил черепно-мозговую травму и перелом предплечья, еще один ребенок получил перелом ребер, он находится в шоковом состоянии.

Ранее в Краснодарском крае грузовик столкнулся с автобусом, в результате чего пострадали 13 человек. Для ликвидации последствий аварии привлечено 27 человек и 11 единиц техники.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В католическом храме Стамбула устроили стрельбу. Задержаны гражданин России и еще десятки человек

      Россиянка застряла в заполняющемся водой лифте

      Москве предрекли падение в «барическую ложбину»

      ФСБ сообщила о приговоре контрабандисту за попытку вывоза 25 слитков золота

      Гашек ответил на вопрос о возврате заработанных в России денег

      Израиль обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

      Появились подробности атаки беспилотника на нефтезавод в Ярославле

      В России учительница поставила школьника на колени перед классом

      Россиянку изнасиловали после посиделок в баре

      Отключения мобильного интернета по ночам в российских регионах объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше