В России школьница избила девочку под восторженные крики толпы и попала на видео

На Камчатке школьница избила девочку на глазах у сверстников и попала на видео

На Камчатке школьница жестоко избила сверстницу на глазах у десятков сверстников. Видео, снятое одним из них, опубликовал Telegram-канал «Камчатка №1».

На кадрах две девушки становятся напротив друг друга и начинают драться. После удара коленом одна из девочек садится в сугроб и прикладывает снег к разбитому в кровь лицу.

В это время слышны восторженные крики толпы — окружающие восторгаются навыками ее соперницы и спрашивают, не занималась ли она боевыми искусствами. «Нет, я гимнастикой занималась», — отвечает девушка.

Видеозаписью заинтересовались в прокуратуре Камчатского края. По данным надзорного ведомства, личность одной из участниц драки установлена — ей оказалась 14-летняя девочка. В прокуратуре пообещали разобраться в случившемся.