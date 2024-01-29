Звезда «Дома-2» оценила изъян в своей внешности словами «это жутковато»

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук случайно нашла неожиданный изъян в своей внешности и рассказала об этом подписчикам. Публикация появилась в ее Telegram-канале, насчитывающем 310 тысяч подписчиков.

Знаменитость опубликовала фото, на котором показала облысевший участок своего затылка. По словам телезвезды, отсутствие волос заметил ее муж, блогер Арай Чобанян. «И это я не наращивала волосы уже давным-давно, потому что только так можно было бы объяснить это — якобы вырвала капсулу со своими», — подписала она пост.

Пинчук заявила, что в ближайшие дни обратиться к трихологу для решения проблемы. «Самое ужасное, что это на видном месте, прямо сверху. Если человек выше меня будет смотреть на мою голову, то этот "лишай" виден. Какой ужас. Если без шуток, то это жутковато и непонятно. Блин, реально загналась», — оценила изъян инфлюэнсер.

Летом 2023 года Пинчук рассказала о проблемах с квартирой в Москве. Она заявила, что из-за ошибки застройщика в ее спальне протекает потолок, из-за чего экс-участнице реалити-шоу приходится подставлять ведра под капающую воду. Также девушка говорила о слишком дорогом ремонте и указывала на его низкое качество.