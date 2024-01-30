1 февраля 2024 года способы взаимодействия коллекторов с должниками уточнят

С 1 февраля в России вступают в силу поправки, уточняющие способы взаимодействия коллекторов с должниками. В частности, они определяют само понятие «коллектор» и регламентируют то, с какой периодичностью должно происходить их общение с заемщиками. О том, как эти изменения отразятся на миллионах должников, «Ленте.ру» рассказали юристы.

Деятельность коллекторов в России регулируется специальным законом, принятым в 2016 году. Однако, как показала юридическая практика, до сих пор оставался ряд неразрешенных вопросов о взаимодействии коллекторов с должником.

В 2023 году россияне взяли рекордное количество микрозаймов, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Речь идет о 34,91 миллиона микрокредитов на сумму до 30 тысяч рублей с единоразовым погашением в срок до 30 дней.

Именно микрофинансовые организации (МФО) чаще всего нарушают Федеральный закон №230-ФЗ, защищающий права должников, заявил «Ленте.ру» гендиректор компании «Долгам.НЕТ», арбитражный управляющий Дмитрий Донсков. Действовавшая до 1 февраля 2024 года редакция закона обязывала Федеральную службу судебных приставов осуществлять контроль только за организациями, для которых деятельность по возврату просроченной задолженности является основной. Однако по статистике главными нарушителями положений Федерального закона №230-ФЗ являются не коллекторы, а кредитные и микрофинансовые организации, объяснил юрист. Последние допускают наиболее грубые нарушения, связанные, в частности, с угрозами жизни и здоровью граждан.

В законе впервые дали определение понятию «коллектор»

Поправки впервые вводят определение понятий «коллектор» и «коллекторская деятельность». По закону, коллекторами являются коммерческие организации, которые выкупили долг у банка или МФО. Они должны состоять в соответствующем государственном реестре, который ведет ФСПП.

Еще один специальный перечень ФССП создаст для МФО и банков. «Теперь их деятельность по возврату просроченной задолженности также будет контролироваться ФССП», — сообщил юрист Дмитрий Донсков.

Так, МФО и банки обяжут подавать уведомление, если они намерены использовать различные способы личного взаимодействия с должниками (сообщения, телефонные и личные переговоры, использование автоматизированных роботов). «За нарушение требований закона на отдельные способы взаимодействия с должником могут быть наложены ограничения сроком до 60 дней. Надеемся, что внесенные изменения сделают процесс взаимодействия с должником оперативнее, современнее и цивилизованнее», — отметил Донсков.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Порядок общения коллекторов с должниками также изменится

Общение коллекторов с должниками, в соответствии с новыми нормами, ограничивается жесткими временными рамками: в рабочие дни — с 8 до 22 часов, в выходные и праздничные — с 9 до 20 часов. Поправки уточняют, что личное общение может происходить не чаще одного раза в неделю; звонки — не чаще одного раза в сутки, не более двух раз в неделю и не более восьми в месяц; текстовые сообщения — не более двух в сутки, четырех в неделю и шестнадцати в месяц.

Также в закон добавлено слово «календарный». Это значит, что если коллекторы позвонят или напишут должнику в пятницу и субботу, то с понедельника следующей недели лимит по частоте обнулится. До сих пор в такой ситуации нужно было отсчитывать семь дней. Это же относится к очным контактам.

По словам юриста Дмитрия Донскова, при непосредственном контакте с должником помимо информации о кредиторе и лице, осуществляющем взаимодействие, должны быть также предоставлены сведения о наличии просроченной задолженности, ее размере и структуре. Об этом же «Ленте.ру» сказал юрист проекта «За права заемщиков» Михаил Алексеев.

Из новенького — что в принципе уже сложилось — то, что коллектор обязан представиться, указать либо свое имя, либо идентификационный код, который присваивает ему коллекторская организация. Это нужно для того, чтобы сама коллекторская организация могла идентифицировать нарушителя. С другой стороны, как правило, совсем какими-то хамскими и незаконными методами, похожими на вымогательство, занимается сейчас в большей степени черный рынок коллекторов Михаил Алексеев юрист проекта «За права заемщиков»

Также поправки вводят понятие «автоматизированный интеллектуальный агент» (АИА), с помощью которого коллекторское агентство должно вести телефонный диалог с должником, передавая ему голосовую информацию о задолженности. Алгоритм предусматривает возможность переключения на живого сотрудника.

«Уже не первый год используется так называемый робот, который звонит гражданам, имеющим задолженность. Теперь эта история формализуется в законе. На самом деле коллекторский бизнес в последние несколько лет весьма активно вводит этих звонящих роботов. Они часто максимально напоминают живых людей», — отметил Михаил Алексеев в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Юрист Донсков также указал на способ взаимодействия с должниками через специальные программы, которые «позволяют минимизировать влияние человеческого фактора и снизить риск нарушений действующего законодательства». Он добавил, что помимо программ коллекторы могут отправлять не больше двух сообщений по одной задолженности в течение календарного месяца через «Госуслуги», а также корреспонденцию курьерскими службами.

Гражданин может отказаться от взаимодействия с коллекторами, но не ранее чем через четыре месяца с даты просрочки. Должник также вправе встречаться и вести переговоры с коллекторами только через адвоката.

За нарушение правил, которое закон приравнивает к незаконной деятельности, организацию могут исключить из госреестра и лишить права на коллекторскую работу

Как поправки скажутся на должниках и на коллекторах?

Новые поправки вряд ли существенно снизят количество жалоб на коллекторов, считает Михаил Алексеев. По его словам, 230-й федеральный закон о коллекторах, принятый в 2016 году, серьезно изменил эту сферу. Поэтому поправки во многом носят уточняющий характер.

Нынешние поправки — это скорее накопившиеся дополнения и нововведения, которые просто дополнительно приводят в порядок эту сферу Михаил Алексеев юрист проекта «За права заемщиков»

В то же время финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру» отметил, что нововведения сужают и без того ограниченные полномочия коллекторов, работающих в легальном поле.

«Коллекторы — лишь посредники в переговорах между банком и заемщиком. Конечно, правильно, что у них нет права шантажировать, воздействовать на родственников и угрожать изъятием имущества. Вместе с тем какие-то права воздействия на должников у них должны быть. А их нет. Так что эффективность работающих в легальном поле коллекторов совершенно нулевая», — считает он.

По словам Беляева, резонансные случаи контактов коллекторов с должниками «происходят за пределами цивилизованных норм поведения». «Это относится целиком и полностью к компетенции правоохранительных органов, поэтому ссылаться на такие случаи, чтобы урезать права законопослушных коллекторов, неправильно», — резюмировал эксперт.