Россияне назвали минимальный размер финансовой подушки безопасности

ВЦИОМ: россияне назвали сбережениями сумму от 500 тысяч рублей

Минимальная сумма, которую можно назвать сбережениями, составляет в России почти 500 тысяч рублей, что примерно соответствует размеру семи средних ежемесячных зарплат, следует из результатов мониторингового опроса о материальном положении граждан и их финансовых целях, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В среднем россияне, отвечая на соответствующий вопрос, называли сумму в 499,2 тысячи рублей при средней зарплате, составляющей по данным Росстата чуть менее, чем 71 тысяча.

Размер финансовой подушки безопасности по версии мужчин почти вдвое превысил средний минимум, озвученный женщинами, — 691,1 тысячи рублей против 365,4 тысячи, говорится в материалах. Значительно колеблется он и у представителей разных возрастных категорий. Самыми «требовательными» оказались россияне 35-44 лет (667,3 тысячи рублей), меньше всего для сбережений понадобилось молодежи в возрасте до 25 лет — 258 тысяч.

Ранее из результатов опроса, проведенного «Зарплатой.ру», стало известно, что в случае потери дохода прожить на существующие накопления больше месяца не сможет 41 процент опрошенных россиян. На то, чтобы продержаться полгода и более отложенных средств хватит только у 20 процентов респондентов.