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09:18, 30 января 2024Из жизни

Женщина подала на развод из-за неправильного места для медового месяца

В Индии женщина подала на развод после поездки на паломничество вместо курорта

Фото: Manoj Chauhan / Unsplash

Женщина из Индии осталась недовольна выбором места для медового месяца и решила развестись с мужем. Об этом сообщает NDTV.

Пожелавшая остаться неизвестной индианка подала на развод всего через восемь месяцев после свадьбы, потому что вместо Гоа муж свозил ее и свою семью в города Айодхья и Варанаси, которые считаются центрами паломничества для индуистов.

По словам женщины, они с мужем работают программистами и не испытывают трудностей с деньгами. Перед свадьбой они договорились, что во время медового месяца отправятся в путешествие за границу. Позже мужчина заявил, что ему нужно заботиться о семье, поэтому зарубежная поездка — неправильный выбор. Тогда невеста согласилась поехать на Гоа или другой курорт на юге страны. Однако за день до отъезда муж сообщил женщине, что забронировал билеты до Айодхьи, потому что туда хотела попасть его мать.

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Индианка смирилась с таким положением дел на время путешествия. Но, вернувшись из поездки, молодожены сильно поругались. Помимо обмана с медовым месяцем женщина стала обвинять мужа в том, что он больше заботится о родителях, чем о ней. Мужчина не воспринял ее претензии всерьез. После этого женщина отправилась в суд с заявлением на развод.

Ранее в Индии родственники невесты узнали о ее тайной свадьбе и подрались с родственниками жениха. Родители невесты обнаружили, что она вышла замуж, когда свадебная церемония уже закончилась.

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      Антонина Черташ
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