Организатора московского фестиваля «Будущее» арестовали по делу об изнасиловании

Организатора фестиваля «Будущее» Масловского арестовали по делу об изнасиловании

Евгений Масловский, организатор и учредитель московского фестиваля «Будущее», арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом в среду, 31 января, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

«По данным следствия, жертвой преступления 27 ноября стала 17-летняя девушка в офисе одной из фирм на юго-востоке Москвы. Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы», — рассказал источник.

По словам источника, Масловскому предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»). Вину он не признает. Люблинский суд Москвы арестовал его еще 30 ноября, но защита обвиняемого попыталась оспорить это решение. На днях арест Масловского был продлен до 28 февраля.