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17:36, 31 января 2024Мир

ФБР заподозрило китайских хакеров в атаках на критическую инфраструктуру США

CBS: ФБР заподозрило связанных с КНР хакеров в атаках на инфраструктуру США

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

ФБР заподозрило связанных с КНР хакеров в атаках на компьютерные системы критической инфраструктуры США. Об этом сообщает CBS News.

«Хакеры КНР нацелились на нашу критическую инфраструктуру. Риски, которые это несет каждому американцу, требуют нашего немедленного внимания», — передает телеканал заявление бюро.

Как указал глава ФБР Кристофер Рэй, деятельность китайских хакеров направлена на то, чтобы «сеять хаос и наносить ущерб в реальном мире американским гражданам и населенным пунктам».

В августе 2023 года сообщалось, что российские и китайские хакеры в результате взлома получили доступ к внутренней системе министерства иностранных дел Великобритании.

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      Виктория Кондратьева
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