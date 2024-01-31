Кофе назвали полезным для похудения

Нутрициологи Лакатос: черный кофе помогает сжигать калории при похудении

Сертифицированные нутрициологи Тэмми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос назвали кофе полезным для похудения. Их слова приводит New York Post.

Специалистки рассказали, что в зависимости от веса и комплекции во время диеты можно выпивать от 2 до 5 чашек кофе в день. Рекомендуемая доза кофеина в сутки — от 200 до 400 миллиграммов, уточнили собеседницы издания. «Кофе содержит кофеин, который обладает термогенным действием и может ускорить обмен веществ, помогая сжигать больше калорий», — пояснили они.

При этом Лакатос-Шеймс и Лакатос напомнили, что говорят о черном кофе без добавок. «Помните, что, добавляя в кофе сливки, цельное молоко или сахар, вы можете легко компенсировать любые калории, которые вы сжигаете, употребляя кофе», — заключили нутрициологи.

Ранее сообщалось, что чаще всего жир скапливается на животе и боках, однако у женщин с высоким уровнем гормона эстрогена он может откладываться также на ягодицах и бедрах.