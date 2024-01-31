Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:39, 31 января 2024Экономика

В России оценили объемы бюджетных нарушений

Счетная палата: в 2023 году выявлено нарушений на сумму более 2 трлн рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В 2023 году Счетная палата России выявила «очень высокий объем» нарушений. Их сумма превысила два триллиона рублей. Объемы злоупотреблений оценила и.о. председателя палаты Галина Изотова, ее слова приводит RTVI.

По словам эксперта, большинство выявленных нарушений связаны с бюджетным законодательством, бухгалтерским учетом и отчетностью. Порядка 10-20 процентов составляют нецелевое и неэффективное использование средств бюджета — их суммы невелики, но также беспокоят, добавила Изотова. При этом, благодаря работе аудиторов в бюджет удалось вернуть более 20 миллиардов рублей.

По итогам позапрошлого года Счетная палата выявила 4 447 нарушений и недостатков на сумму 885,6 миллиарда рублей. Инспекторы контрольного ведомства возбудили 93 административных дела, по итогам разбирательства к ответственности привлекли 66 должностных лиц. Это позволило вернуть в бюджеты всех уровней 8,85 миллиарда рублей, отметила представитель палаты.

Ранее аудиторы подсчитали, что в третьем квартале 2023 года безвозмездные сборы в российский бюджет превысили запланированный уровень в 11,7 раза — 406,8 миллиарда рублей против 34,8 миллиарда. В годовом выражении сборы превзошли показатели в шесть раз: на тот момент взносы от уходящего из России бизнеса составляли 65,8 миллиарда рублей, остальную сумму аудиторы объяснили масштабными возвратами прошлогодних субсидий от организаций.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге против дрона впервые применили С-400 «Триумф». В США его называли самым смертоносным оружием

      Названа самая популярная вещь в мире моды

      Звезда «Кривого зеркала» влюбился в военкора в Донбассе

      Определен суд для рассмотрения дела гаишника с золотым унитазом

      В США возмутились присуждением бронзы командного турнира ОИ-2022 России

      МИД пообещал жестко реагировать на недружественные выпады Японии

      В России оценили объемы бюджетных нарушений

      Состоялся обмен пленными между Россией и Украиной

      Иноагентам и участникам «голой вечеринки» начали отказывать в продаже жилья

      Описана обстановка на нефтезаводе в Петербурге после падения обломков дрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше