В России оценили объемы бюджетных нарушений

Счетная палата: в 2023 году выявлено нарушений на сумму более 2 трлн рублей

В 2023 году Счетная палата России выявила «очень высокий объем» нарушений. Их сумма превысила два триллиона рублей. Объемы злоупотреблений оценила и.о. председателя палаты Галина Изотова, ее слова приводит RTVI.

По словам эксперта, большинство выявленных нарушений связаны с бюджетным законодательством, бухгалтерским учетом и отчетностью. Порядка 10-20 процентов составляют нецелевое и неэффективное использование средств бюджета — их суммы невелики, но также беспокоят, добавила Изотова. При этом, благодаря работе аудиторов в бюджет удалось вернуть более 20 миллиардов рублей.

По итогам позапрошлого года Счетная палата выявила 4 447 нарушений и недостатков на сумму 885,6 миллиарда рублей. Инспекторы контрольного ведомства возбудили 93 административных дела, по итогам разбирательства к ответственности привлекли 66 должностных лиц. Это позволило вернуть в бюджеты всех уровней 8,85 миллиарда рублей, отметила представитель палаты.

Ранее аудиторы подсчитали, что в третьем квартале 2023 года безвозмездные сборы в российский бюджет превысили запланированный уровень в 11,7 раза — 406,8 миллиарда рублей против 34,8 миллиарда. В годовом выражении сборы превзошли показатели в шесть раз: на тот момент взносы от уходящего из России бизнеса составляли 65,8 миллиарда рублей, остальную сумму аудиторы объяснили масштабными возвратами прошлогодних субсидий от организаций.