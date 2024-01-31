Врач развеял распространенный миф о диабете

Врач Мясников: диабет второго типа может появиться при нормальном весе

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что диабет второго типа может появиться даже при нормальном весе. Распространенный миф о том, что эта болезнь развиться только при избыточной массе тела, он развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, может ли диабет развиться у человека без избыточного веса, предположила, что люди с нормальной массой тела так же подвержены недугу, как и люди с лишним весом. Врач согласился с утверждением женщины.

«Конечно, эта болезнь чаще у тех, у кого избыточный вес, метаболический синдром, увеличен объем талии. Но она вполне может быть и у людей с нормальным весом», — опроверг доктор популярное заблуждение о диабете.

Ранее Мясников назвал ряд лекарств, провоцирующих развитие сахарного диабета. К таким медикаментам он причислил мочегонные препараты, стероидные гормоны и статины.