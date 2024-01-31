Попытавшейся помочиться в проходе самолета пассажирке предъявили обвинение

Снявшей штаны в самолете пассажирке Frontier Airlines в США предъявили обвинение

Пассажирке, которая сняла штаны перед попутчиками и попыталась помочиться в проходе самолета в США, предъявили обвинение. Подробностями истории поделилось издание CBS News.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года на рейсе авиакомпании Frontier Airlines из Орландо в Филадельфию. В материалах уголовного дела говорится, что 60-летняя Дульсе Уэртас во время посадки направилась в туалет, но была остановлена стюардессами, которые попросили ее занять свое место. Уточняется, что пассажирка начала ругаться, но потом все же выполнила просьбу бортпроводниц.

Однако после того, как самолет сел в аэропорту назначения, женщина снова стала вести себя агрессивно и толкать попутчиков в проходе. Она перешла в переднюю часть салона, стянула с себя штаны и нижнее белье и попыталась помочиться в проходе, говорится в материале. После этого дебоширка встала, продолжила кричать, ругаться и угрожать расправой другим пассажирам.

По данным издания, в случае признания виновной Уэртас грозит максимально возможное наказание в виде 21 года и 3 месяцев тюремного заключения, 3 лет условно-досрочного освобождения и штрафа в размере 355 тысяч долларов (около 31,6 миллиона рублей).

Видео, на котором Уэртас разделась на глазах у попутчиков, чтобы справить нужду в салоне самолета, появилось в сети в конце ноября 2023 года. На опубликованных кадрах видно, как она без штанов садится прямо между рядами кресел.