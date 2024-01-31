Попытки ВСУ высадиться на Днепре объяснили «медийным эффектом»

Сальдо: попытки ВСУ высадиться на Днепре не предполагают стратегического успеха

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском фронте, в частности, попытки высадиться на левом берегу Днепра, не предполагают стратегического успеха и предпринимаются только ради достижения «медийного эффекта». Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Вся линия фронта проходит по Днепру. Протяженность ее — более 300 километров. Постоянные попытки высадки дополнительных вооруженных людей на территорию левого берега для того, чтобы создать просто картинку и отчитываться перед своими работодателями, у которых противник выпрашивает дополнительные оружие и деньги», — объяснил Сальдо.

Губернатор региона добавил, что у бойцов ВСУ просто нет выбора, отказ подчиняться «преступным приказам» командиров может стоить им жизни.

«Назад они уйти не могут, потому что лодки, в которых они переправляются, назад сразу же уходят или топят их, большая часть не успевает высадиться, они тонут прямо в лодках. Представляете, до какой степени бесчеловечное использование вооруженных сил, чтобы достичь только медийного эффекта», — констатировал Владимир Сальдо.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ саботируют проведение десантных операций по высадке на Днепре. Как объяснили в ведомстве, это связано с тем, что при предыдущих попытках закрепиться на левом берегу реки украинские войска понесли серьезные потери.