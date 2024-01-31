Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:38, 31 января 2024Экономика

Правительство предложило меры для сдерживания цен на мясо и птицу

Кабмин поддержал изменение срока оплаты ретейлеров за скоропортящиеся продукты

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Правительство России поддержит законопроект об изменении срока оплаты ретейлерами поставок скоропортящихся продуктов. Об этом со ссылкой на проект отзыва властей на документ сообщают «Ведомости».

Представитель кабмина отметил, что документ был одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Проект закона ограничивает торговым сетям период для оплаты за продукты со сроком годности менее 5 суток до 4 рабочих дней со дня фактического получения, со сроком годности от 6 до 9 суток включительно — до 8 рабочих дней. По действующим нормам, ретейлеры должны оплачивать продовольственные товары со сроком годности менее 10 дней в течение 8 рабочих дней, а для большинства социально значимых продуктов этот период составляет 25 и более дней, отметили в правительстве.

По мнению властей, новая мера позволит производителям такой скоропортящейся продукции, как мясо, птица, молоко и свежие фрукты, сократить дефицит ликвидности и снизит потребность в краткосрочном кредитовании. Такое предложение позволит сдержать цены на товары для потребителей и обеспечить бесперебойные поставки в магазины, сказано в пояснительной записке.

Материалы по теме:
Миллионы людей в мире страдают от ожирения. Как их заставят платить налоги на еду?
Миллионы людей в мире страдают от ожирения.Как их заставят платить налоги на еду?
6 декабря 2023
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе. Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе.Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
24 июля 2023

Законопроект также предлагает сократить до 10 дней со дня поставки срок оплаты за ряд социально значимых товаров с первой необходимости, среди них есть и продукты с длительным сроком хранения (соль, сахар, мука и другие). Кабмин заявил, что этот пункт документа требует доработки, чтобы сокращение сроков оплаты не создало рисков сокращения предложения таких товаров.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что в список продовольственных продуктов, для которых период для оплаты ретейлерами будет сокращен, стоит включить и куриные яйца. По его словам, это позволит предупредить резкий рост цен и сократить сроки поставок в магазины.

При этом источник «Ведомостей» в крупной сети магазинов рассказал, что ретейлеры часто сталкиваются с теми же проблемами с оборотными средствами, что и производители. Собеседник издания предположил, что сокращение сроков оплаты за скоропортящиеся товары может привести к тому, что торговые сети поднимут цены из-за привлечения кредитов. Не исключил вариант перекладывания новых издержек продавцов на потребителей и юрист МКА «Князев и партнеры» Михаил Ганущак.

В декабре правительство в целях снижения цен на внутреннем рынке установило квоты на ввоз в страну говядины и мяса птицы со сниженной пошлиной в 2024 году. По сравнению с 2023 годом размер квот не изменился — для говядины он составляет 570 тысяч тонн, а для мяса птицы — 364 тысячи тонн. Значительная часть квоты отдана странам Евросоюза и США. Внутри квоты ставка на импорт составляет 15 процентов, вне ее она носит заградительный характер — 50 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Эквадор объявил о передаче США старой российской техники вопреки протесту Москвы. На какую сделку идет президент страны?

      Зеленский предложил пост главкома ВСУ двум кандидатам. Кто они и что ответили президенту?

      В «Ростехе» объяснили уникальность корабельного «Панциря»

      Правительство предложило меры для сдерживания цен на мясо и птицу

      Стало известно о проблемах ВСУ на сватовско-кременском участке

      Стало известно о попадании дрона в гражданский автомобиль на трассе в ДНР

      Wildberries и Ozon оценили идею запретить им расти сверх меры

      Российские семьи бросились скупать один тип жилья

      Украинский футболист «Арсенала» поссорился с одноклубником после матча АПЛ

      Под Москвой подростки жестоко избили ногами девочку в коньках и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше