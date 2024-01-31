Россия стала крупнейшим поставщиком продукции в одну страну

TÜİK: экспорт из России в Турцию достиг 45,6 миллиарда долларов в 2023 году

По итогам 2023 года суммарные объемы поставок российской продукции в Турцию достигли уровня в 45,6 миллиарда долларов в денежном выражении. По этому показателю Россия стала лидером, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального института статистики республики (Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK).

Россия также оказалась лидером по объемам поставок в Турцию в декабре 2023 года. За первый зимний месяц суммарные доходы российских экспортеров от продаж товаров в эту страну достигли уровня в 4,2 миллиарда долларов в денежном выражении. Суммарный импорт Турции за 2023 год составил в общей сложности 361,8 миллиарда долларов, сократившись на 0,5 процента.

В свою очередь, крупнейшим импортером турецкой продукции по итогам 2023 года стала Германия. За 12 месяцев европейская страна приобрела у Турции товаров на общую сумму в 21,9 миллиарда долларов. В целом общие объемы турецкого экспорта за год достигли уровня в 255,7 миллиарда долларов (плюс 0,6 процента к показателю 2022-го), а внешнеторговый дефицит составил 106,1 миллиарда.

На прирост импорта российской продукции в Турцию повлияло в том числе увеличение поставок нефти морским путем. Так, по итогам декабря 2023 года Россия нарастила среднесуточный экспорт сырья в республику на 12 тысяч баррелей — до 444 тысяч баррелей в сутки. Этот показатель составил примерно 13 процентов от общего морского сырьевого экспорта РФ.