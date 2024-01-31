Россиянам назвали причины купить квартиру без ремонта

Эксперт Пысин: квартиру без ремонта можно купить при низкой стоимости

Купить квартиру без ремонта можно, если владелец продает ее по сниженной цене. Причины приобрести такое жилье назвал россиянам эксперт по недвижимости Анатолий Пысин в беседе с РИАМО.

«Покупка квартиры без ремонта сегодня также может быть очень выгодным вариантом. Однако здесь в каждом случае необходимо все тщательно просчитывать», — рассказал специалист. Пысин посоветовал обратить внимание на недооцененные объекты и те, которые собственник планирует срочно продать.

Однако перед покупкой таких вариантов необходимо хорошо продумать последующие траты и связанные с ремонтом дополнительные расходы. Например, придется ли брать кредит или снимать жилье на время проведения работ. Но при этом у нового владельца есть возможность создать идеальные для себя условия в такой квартире.

«Например, поставить качественные смесители, которые через два года не начнут ломаться и протекать, что приведет к финансовым потерям. То есть на выходе будет жилье, где учтены все предпочтения, продумано эффективное использование каждого угла, каждого шкафчика», — резюмировал Пысин.

Ранее эксперт перечислил шаги для более быстрой продажи квартиры. Первым делом специалист посоветовал подготовить все документы на жилье. Затем следует вывезти из квартиры весь хлам и сделать уборку.