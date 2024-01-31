Россиянам назвали причины купить квартиру без ремонта
Купить квартиру без ремонта можно, если владелец продает ее по сниженной цене. Причины приобрести такое жилье назвал россиянам эксперт по недвижимости Анатолий Пысин в беседе с РИАМО.
«Покупка квартиры без ремонта сегодня также может быть очень выгодным вариантом. Однако здесь в каждом случае необходимо все тщательно просчитывать», — рассказал специалист. Пысин посоветовал обратить внимание на недооцененные объекты и те, которые собственник планирует срочно продать.
Однако перед покупкой таких вариантов необходимо хорошо продумать последующие траты и связанные с ремонтом дополнительные расходы. Например, придется ли брать кредит или снимать жилье на время проведения работ. Но при этом у нового владельца есть возможность создать идеальные для себя условия в такой квартире.
«Например, поставить качественные смесители, которые через два года не начнут ломаться и протекать, что приведет к финансовым потерям. То есть на выходе будет жилье, где учтены все предпочтения, продумано эффективное использование каждого угла, каждого шкафчика», — резюмировал Пысин.
Ранее эксперт перечислил шаги для более быстрой продажи квартиры. Первым делом специалист посоветовал подготовить все документы на жилье. Затем следует вывезти из квартиры весь хлам и сделать уборку.