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16:16, 31 января 2024Среда обитания

Россиянам назвали причины купить квартиру без ремонта

Эксперт Пысин: квартиру без ремонта можно купить при низкой стоимости
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Купить квартиру без ремонта можно, если владелец продает ее по сниженной цене. Причины приобрести такое жилье назвал россиянам эксперт по недвижимости Анатолий Пысин в беседе с РИАМО.

«Покупка квартиры без ремонта сегодня также может быть очень выгодным вариантом. Однако здесь в каждом случае необходимо все тщательно просчитывать», — рассказал специалист. Пысин посоветовал обратить внимание на недооцененные объекты и те, которые собственник планирует срочно продать.

Однако перед покупкой таких вариантов необходимо хорошо продумать последующие траты и связанные с ремонтом дополнительные расходы. Например, придется ли брать кредит или снимать жилье на время проведения работ. Но при этом у нового владельца есть возможность создать идеальные для себя условия в такой квартире.

«Например, поставить качественные смесители, которые через два года не начнут ломаться и протекать, что приведет к финансовым потерям. То есть на выходе будет жилье, где учтены все предпочтения, продумано эффективное использование каждого угла, каждого шкафчика», — резюмировал Пысин.

Ранее эксперт перечислил шаги для более быстрой продажи квартиры. Первым делом специалист посоветовал подготовить все документы на жилье. Затем следует вывезти из квартиры весь хлам и сделать уборку.

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      Нина Ташевская
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