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11:03, 31 января 2024Экономика

Сбер выпустил новое приложение для iOS

Сбер выпустил новую версию приложения «Учет онлайн» для iOS

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сбербанк выпустил новую версию мобильного приложения «Учет онлайн» для владельцев iPhone, сообщила пресс-служба кредитной организации в Telegram.

Скачать приложение можно в App Store. «Старые версии приложения для iOS скоро перестанут работать. Установите свежую версию уже сейчас», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что в первую очередь приложение необходимо обновить клиентам со старыми версиями Сбербанк Онлайн: 12.14.1, 12.15 и 13.02. Версию, которая установлена на устройстве в данный момент, можно посмотреть на экране кода-пароля или в настройках профиля.

Ранее Сбербанк опубликовал финансовые итоги за прошлый год. Банку удалось заработать рекордную чистую прибыль в размере почти 1,5 триллиона рублей — это в пять раз больше, чем в 2022-м. Рентабельность капитала составила 24,7 процента.

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