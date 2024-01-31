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18:32, 31 января 2024Силовые структуры

Суд вынес новые приговоры по делу о взрыве на шахте «Листвяжная»

Под Кемерово суд вынес приговор фигурантам дела о взрыве на шахте «Листвяжная»

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Беловский городской суд Кемеровской области вынес приговор троим фигурантам по второму уголовному делу о взрыве на шахте «Листвяжная». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Старший механик Илья Смирнов, ведущий инженер Артем Чашкин, а также экс-инспектор Ростехнадзора Сергей Винокуров признаны виновными по статье 274.1 («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру ПФ, совершенные организованной группой») УК РФ. Уголовное дело в отношении экс-инспектора Вячеслава Семыкина было прекращено после того, как его не стало.

Винокуров получил шесть лет колонии общего режима, Смирнов и Чашкин — четыре года условно.

Следствие и суд установили, что Семыкин и Винокуров потребовали от Смирнова внести изменения в автоматизированную систему управления и указать в архиве базы данных, что они проверяли шахту за неделю до взрыва. Смирнов согласился и по телефону уговорил Чашкина это сделать.

Взрыв метана на «Листвяжной» произошел 25 ноября 2021 года. В результате происшествия 46 шахтеров и пять горноспасателей не выжили.

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      Илона Палей
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