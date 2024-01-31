В Казахстане предложили пожизненно сажать педофилов

Новый закон Казахстана утвердит пожизненное заключение для педофилов

В нижней палате парламента Казахстана приняли в работу проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей.

Законопроект соответствует плану действий правительства Казахстана в области прав человека, утвержденный президентом Касымом-Жомартом Токаевым. Закон предлагает пожизненно лишать свободы педофилов, а также назначать уголовную ответственность за пропаганду самоубийства.

В первую очередь законопроект криминализирует побои и причинение легкого вреда здоровью. Помимо этого, суд будет иметь полномочия назначить психологическую помощь «для изменения агрессивного поведения совершивших насилие». Предлагается также возбуждать дело на основании информации в СМИ, не дожидаясь заявления потерпевших.

Ранее за ужесточение наказания за домашнее насилие высказался сам президент Казахстана в интервью газете Egemen Qazaqstan. «Я хочу, чтобы в нашей стране утвердился принцип "закона и порядка". Так что позвольте дать четкий ответ, я полностью поддерживаю ужесточение наказания за домашнее насилие», — заявил Токаев.