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13:30, 31 января 2024Бывший СССР

В Минэкономики Армении пришли с обыском по делу о коррупции

Следователи СНБ пришли с обысками в Минэкономики Армении по делу о коррупции

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

В Министерстве экономики Армении проходят обыски, следователи Службы национальной безопасности (СНБ), вероятно, пришли в ведомство по делу о коррупции. О следственных мероприятиях сообщила пресс-секретарь Минэкономики Астхик Саркисян в беседе со «Sputnik-Армения».

Чиновник ограничилась короткой фразой: «Считаем крайне важной борьбу с коррупцией и руководствуемся презумпцией невиновности». «Что касается публикаций в прессе о том, что проводятся обыски в кабинете уже бывшего замминистра [экономики] Ани Испирян и главы департамента политики государственных инвестиций [Лили Сираканян], Саркисян отметила, что не комментирует следственные мероприятия», — добавили в издании.

Согласно информации журналистов, СНБ Армении забрали Испирян и Сираканян на допрос.

В 2023 году в коррупции обвинили премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Комиссия по предупреждению коррупции республики нашла у лидера государства незадекларированные дорогие часы.

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      Глеб Палехов
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