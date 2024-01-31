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17:47, 31 января 2024Бывший СССР

В Нагорном Карабахе храм Армянской церкви перестроят в мечеть

Вознесенский храм Армянской церкви в Нагорном Карабахе перестроят в мечеть

Фото: ogannes / Flickr

Опубликованы визуальные свидетельства перестройки Вознесенского храма Армянской церкви в Нагорном Карабахе — о планах переделать его в мечеть власти Азербайджана сообщали в 2022 году. На строительные работы обратил внимание Союз православных журналистов.

«Сейчас церковь окружена заграждениями, а на территории, по всей видимости, ведутся или будут вестись строительные работы. Из опубликованного ранее проекта становится понятно, что церковь будет превращена в мечеть с двумя минаретами», — приводится сообщение свидетелей.

В организации отметили, что похожая судьба, вероятно, ожидает и часовню Святых мучеников в селе Ахавно.

В июне 2023 года Азербайджан опровергал заявления о перестройке Вознесенской церкви в мечеть. По заявлению государственной службы охраны исторической среды Нагорного Карабаха, храм планируют только отреставрировать.

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      Глеб Палехов
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