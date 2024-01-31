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14:19, 31 января 2024Бывший СССР

В ЦИК России заявили о приходе к власти в Молдавии марионетки

Глава ЦИК России Памфилова: к власти в Молдавии пришла марионетка

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

С приходом к власти в Кишиневе Майи Санду количество зарубежных участков для голосований на российских выборах стало стремительно сокращаться. Это связано с тем, что президентом Молдавии стала марионетка. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, отрывок выступления доступен в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Другое дело — последние годы, когда пришла марионетка, извините, к власти, и если раньше у нас было много участков, гораздо больше, чем в Европе и других странах. [Сейчас] искусственно, несмотря на то, что многие граждане Молдовы, которые здесь работали, просили, чтоб им организовали участки, они искусственно стали сокращать», — заявила руководитель ЦИК.

Она добавила, что недружественная политика Санду идет вразрез с желаниями большинства граждан Молдавии.

Ранее стало известно, что новый министр иностранных дел республики Михай Попшой оказался в черном списке на въезд в Россию. Он отметил, что будет с интересом следить за реакцией Кремля на его назначение.

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      Глеб Палехов
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