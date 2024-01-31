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09:49, 31 января 2024Силовые структуры

Спецназ нагрянул в открытое тремя россиянками казино и попал на видео

Три жительницы Воронежа попали под следствие за открытое ими казино

Следователи возбудили уголовное дело против трех жительниц Воронежа, открывших казино под видом букмекерской конторы. В игорный клуб, расположенный в нежилом помещении на улице Димитрова, нагрянул спецназ. Воронежская полиция предоставила «Ленте.ру» оперативное видео с обысками.

На кадрах видны силовики, которые заходят в казино, внутри игровые автоматы и гирлянды.

Полицейские изъяты 32 аппаратных комплекса, 200 тысяч рублей и документы. Доход от криминального бизнеса исчислялся миллионами рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении хозяек казино в возрасте от 41 до 50 лет возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ («Незаконная организация азартных игр»). По данным следствия, игровой клуб проработал с 3 декабря 2021 года по 17 ноября 2023 года, деятельность маскировали под легальную букмекерскую контору. Игроки дали показания на подозреваемых, подтвердив, что именно они контролировали деятельность казино.

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      Любовь Ширижик
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