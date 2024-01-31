Женщина прокусила пенис мужу-насильнику

В Индии женщина прокусила гениталии насиловавшему ее мужу. Об этом сообщает News9Live.

35-летний Раму из города Хамирпур, штат Уттар-Прадеш, неоднократно занимался оральным сексом с женой против ее воли в состоянии алкогольного опьянения. Когда она сопротивлялась, муж избивал ее и выгонял из дома.

Женщина рассказала, что 28 января Раму снова попытался ее изнасиловать. В этот момент она потеряла сознание, случайно сомкнула челюсти и прокусила мужу-насильнику пенис.

Мужчина начал звать на помощь. Члены семьи отвезли его в больницу. Женщина также получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Позже Раму обратился в полицию с жалобой на жену. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она арестована.

Ранее сообщалось, что мужчина из Бразилии простил жену, отрезавшую и смывшую в унитаз его пенис. По словам женщины, она поступила так из-за того, что муж переспал с 15-летней племянницей.