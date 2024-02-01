18-летний россиянин уклонился от службы и попал под следствие

В Ингушетии возбудили дело против 18-летнего юноши за уклонение от службы

В Ингушетии возбудили дело против 18-летнего местного жителя за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, юноша состоит на учете в военном комиссариате в городе Малгобек. В ноябре 2023 года он уклонился от призыва на службу без законных оснований.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от службы») УК РФ.

Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Григория Панкова за уклонение от службы.

