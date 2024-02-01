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16:25, 1 февраля 2024Силовые структуры

Четверых россиян задержали по подозрению в похищении 16-летнего подростка

СК задержал четверых похитителей подростка в Новосибирске

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Новосибирске следователи задержали четверых россиян по подозрению в похищении подростка и в вымогательстве у него денег. Об этом в понедельник «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

18 декабря 2023 года злоумышленники встретили пострадавшего в кафе в Железнодорожном районе города. По информации ngs.ru, потерпевшим оказался 16-летний студент первого курса колледжа Сибирского университета потребительской кооперации.

По данным следователей, применяя насилие, подозреваемые вывели молодого человека из кафе и затащили в автомобиль. Похитители потребовали у него 250 тысяч рублей, затем забрали находящиеся у него на банковской карте деньги и скрылись с места преступления.

С момента поступления сообщения о похищении подростка была создана специальная следственно-оперативная группа, которая установила личности и местонахождение преступников.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям. Троих подозреваемых заключили под стражу, одного фигуранта отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Ижевске трое мужчин похитили 23-летнего криптобизнесмена и требовали за него многомиллионный выкуп.

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      Анна Габай
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