Информация о кибератаке ГУР на сервер Минобороны России не подтвердилась

Информация о кибератаке ГУР на сервер Минобороны России не подтвердилась

Информация о том, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины обрушило сервер Минобороны России, не нашла подтверждения.

В заявлении ГУР говорится о кибератаке на «сервер спецсвязи Минобороны России». «В результате кибератаки прекращен обмен информацией между подразделениями минобороны РФ, которые пользовались расположенным в Москве сервером», — сообщили в ГУР.

30 января в России были зафиксированы неполадки в работе DNS (распределенная система, которая помогает браузерам находить адреса сайтов по их именам), вызвавшие недоступность сайтов в доменной зоне .RU. Проблему устранили спустя полтора часа.

Координационный центр национальных доменов России сообщил о сбое на своем сайте. В сообщении также говорилось, что для абонентов провайдеров, подключенных к Национальной системе доменных имен (НСДИ), сбой был практически незаметен: НСДИ полностью сохранила свою работоспособность. Но некоторые провайдеры не смогли перейти на нее даже после рассылки поручения Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП ГРЧЦ), и нормализовали деятельность только после восстановления штатной работы зоны RU.

Минцфиры России сообщило, что проблема, вызвавшая недоступность сайте в зоне .RU, была связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.

Информация о кибератаке на сервер Минобороны получила распространение среди украинских СМИ. Российские издания опубликовали опровержение этих сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».