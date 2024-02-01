Мужчины ринулись стричься как возлюбленный Тейлор Свифт в надежде найти девушку

Мужчины массово ринулись делать прическу как у игрока в американский футбол Трэвиса Келси в надежде найти возлюбленную. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, избранник Тейлор Свифт обрел новую волну популярности с началом отношений с певицей. В частности, поклонники принялись копировать его стиль, в том числе прическу. «Люди показывают фото Келси, надеясь найти возлюбленную, похожую на любимицу публики Тейлор», — высказался барбер Митч Вуд из Канзаса.

С мнением Вуда согласился его коллега Томас Наполитано, который работает в салоне красоты в Нью-Йорке. По его словам, упомянутая короткая стрижка и так была достаточно распространенной у его клиентов, а сейчас она стала еще более популярной. «Все благодаря определенному человеку», — заключил он.

В октябре 2023 года британский бренд одежды Karen Millen назвал самую стильную пару знаменитостей. На первом месте рейтинга оказались Кейт Миддлтон и принц Уильям. В список также попала пара Келси и Свифт.