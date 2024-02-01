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04:53, 2 февраля 2024Россия

Найден способ уберечь штурмовые группы от украинских дронов и РСЗО

«Известия»: штурмовые группы в зоне СВО оснастят «Торами» и «Гибками»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Бронеавтомобиль «Тигр-М» с зенитным ракетным комплексом «Гибка-С»

Бронеавтомобиль «Тигр-М» с зенитным ракетным комплексом «Гибка-С». Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В состав российских штурмовых частей и подразделений в зоне СВО войдут зенитные комплексы «Тор» и «Гибка». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Зенитчики будут действовать в непосредственном контакте со штурмовиками — это позволит уничтожать украинские беспилотники и уберегать военных от огня реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Фактические составе штурмовых частей идет формирование подразделений ПВО, отмечает издание.

«Противник может использовать различные средства, чтобы штурм сорвать, Это могут быть средства воздушного нападения, в частности FPV-дрон. Понятное дело, что в такие цели из ПЗРК особо не настреляешься. Но работая комплексами, которые отслеживают много целей, есть гарантии того, что от атак противника потери у вас будут минимальные или их вообще не будет», — пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

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      Марина Совина
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