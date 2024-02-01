Найден способ уберечь штурмовые группы от украинских дронов и РСЗО

«Известия»: штурмовые группы в зоне СВО оснастят «Торами» и «Гибками»

В состав российских штурмовых частей и подразделений в зоне СВО войдут зенитные комплексы «Тор» и «Гибка». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Зенитчики будут действовать в непосредственном контакте со штурмовиками — это позволит уничтожать украинские беспилотники и уберегать военных от огня реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Фактические составе штурмовых частей идет формирование подразделений ПВО, отмечает издание.

«Противник может использовать различные средства, чтобы штурм сорвать, Это могут быть средства воздушного нападения, в частности FPV-дрон. Понятное дело, что в такие цели из ПЗРК особо не настреляешься. Но работая комплексами, которые отслеживают много целей, есть гарантии того, что от атак противника потери у вас будут минимальные или их вообще не будет», — пояснил военный эксперт Алексей Леонков.