Путин рассказал о производстве в России жизненно важных лекарств

Путин: Россия сама производит 75 процентов жизненно важных препаратов

Россия на 75 процентов сама обеспечивает себя жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

Он напомнил, что в Советском Союзе не все прапараты были отечественными, некоторые из них завозились из стран соцсодружества. «Теперь мы должны делать это все сами. Кстати говоря, мы и делаем это, во всяком случае стремимся к этому», — указал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия сама производит 75 процентов жизненно важных лекарств, но этого недостаточно. Путин назвал лекарственное обеспечение важнейшей задачей, связанной со здоровьем и продолжительностью жизни.

Ранее Путин подписал закон, который упрощает регистрацию препаратов от редких болезней в России.