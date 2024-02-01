Россия снизила вывоз одного вида топлива

Kpler: поставки сжиженного природного газа из России снизились на 8 % в январе

По итогам января 2024 года суммарные объемы вывоза сжиженного природного газа (СПГ) из России сократились на 8 процентов в сравнении с уровнем декабря 2023-го и составили 2,9 миллиона тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler.

Январский показатель немного не дотянул до рекордного уровня, установленного в декабре. Тогда российские СПГ-заводы отправили за границу в общей сложности 3,17 миллиона тонн СПГ.

В январе крупнейшими покупателями этого вида российского топлива стали Япония (0,58 миллиона тонн), а также Испания и Франция (по 0,514 миллиона тонн). Большая часть грузов с начала этого года шла на европейский рынок — туда отечественные экспортеры отправили 1,53 миллиона тонн. Еще 1 миллион тонн пришелся на азиатские страны.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что по итогам 2024 года суммарный экспорт российского СПГ может достичь отметки в 38 миллионов тонн и увеличиться на 14 процентов в сравнении с показателем 2023-го. По его словам, на подобную динамику может повлиять развитие крупных СПГ-кластеров, включая проект «Арктик СПГ-2» и комплекс в районе порта Усть-Луга.