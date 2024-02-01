Российская пенсионерка устроила поджог на железной дороге по заказу Украины

ФСБ задержала пенсионерку из Курска за поджог на железной дороге

В Курске 68-летняя пенсионерка устроила поджог на железной дороге по заказу Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, сначала женщине позвонили неизвестные и рассказали, что ее атакуют мошенники. Тогда пенсионерка перевела 318 тысяч рублей на «безопасный» счет.

Однако 30 января с ней снова связались, но теперь уже якобы сотрудники ФСБ. Они попросили ее приехать на перегон станций «Курск» — «Свобода» и поджечь релейный шкаф. Пенсионерку убедили, что он используется как связной пункт украинских спецслужб. Она купила пять литров бензина, литр моторного масла, доехала на своей машине до перегона и сожгла шкаф.

Вскоре россиянку задержали настоящие сотрудники ФСБ, уточняет Baza в своем Telegram-канале. Решается вопрос о возбуждении по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.